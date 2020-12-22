Украинские ученые разработали тест с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет одновременно выявлять наличие трех вирусов в организме. Об этом 21 декабря сообщили на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины

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Такой комбинированный тест занимает около 6 часов.

Отмечается, что из-за схожести коронавируса с симптомами гриппа такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, во время сезонной эпидемии гриппа.

Директор института академик Михаил Тукало надеется, что Минздрав заинтересуется комбинированным тестом ПЦР. Кроме того, ученые работают над созданием еще одной диагностической системы, которая сможет обнаруживать сразу пять вирусов, включая риновирус и вирус кори.