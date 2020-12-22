«Поскольку Байден попытается стереть "трампизм", вот эти четыре года президентства Трампа, то, я думаю, ожидается активизация всех международных платформ, особенно таких, как НАТО, и других платформ под эгидой США. И, я думаю, что Байден будет обращать самое пристальное внимание на Украину, хотя, возможно, и неформальное», — сказал эксперт.
Он отметил, что напрямую новый президент США работать с Украиной не будет, — этим будет заниматься вице-президент или кто-то из Госдепартамента.
При этом Бортник уверен, что Украина будет занимать очень важное место в американской политике как одна из ключевых зон американо-российского противостояния.
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