После прихода к власти в США Джо Байден будет обращать самое пристальное внимание на Украину, уверен директор Украинского института политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Поскольку Байден попытается стереть "трампизм", вот эти четыре года президентства Трампа, то, я думаю, ожидается активизация всех международных платформ, особенно таких, как НАТО, и других платформ под эгидой США. И, я думаю, что Байден будет обращать самое пристальное внимание на Украину, хотя, возможно, и неформальное», — сказал эксперт.

Руслан Бортник: Зеленский пытается шантажировать США Россией © Facebook, Ruslan Bortnik

При этом Бортник уверен, что Украина будет занимать очень важное место в американской политике как одна из ключевых зон американо-российского противостояния.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.