Зеленский в интервью The New York Times затронул тему украинских олигархов, чтобы показать западным партнерам, что он с ними борется, хотя это на самом деле не так, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что стоит оценивать все детали выхода этого интервью: оно появилось в американском издании после выборов президента США.

Руслан Бортник: Зеленский пытается шантажировать США Россией © Facebook, Ruslan Bortnik

«И зная, что США плохо относятся к любым олигархам, в том числе и украинским, Зеленский, мне кажется, просто проговаривает эту тему, чтобы выглядеть более популярным, продемонстрировать западным партнерам готовность бороться с олигархами, с которыми на самом деле он абсолютно не борется», — сказал политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.