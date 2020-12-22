Эксперт отметил, что стоит оценивать все детали выхода этого интервью: оно появилось в американском издании после выборов президента США.
По словам Бортника, в Штатах очень негативно относятся к украинским олигархам: не в силу того, что они особо коррумпированные, а в силу того, что эти олигархи влияют на украинскую политику и экономику, мешают реализовывать многие транснациональные интересы на территории Украины и как бы являются барьером для вестернизации страны в экономическом и политическом плане.
«И зная, что США плохо относятся к любым олигархам, в том числе и украинским, Зеленский, мне кажется, просто проговаривает эту тему, чтобы выглядеть более популярным, продемонстрировать западным партнерам готовность бороться с олигархами, с которыми на самом деле он абсолютно не борется», — сказал политолог.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.