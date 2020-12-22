Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Россия согласится бесплатно поставить в страну партию вакцины от коронавируса, благодаря чему завладеет общественным мнением, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский пытается шантажировать США Россией © Facebook, Ruslan Bortnik Зеленский предположил, что Россия может развязать «информационную войну» из-за своей вакцины «Спутник V», «навязывая» ее украинцам, а поэтому США стоит вмешаться в этот вопрос.

«Зеленский во время интервью шантажировал американцев Россией. Если Россия, например, заявит о готовности бесплатно гуманитарно поставить на Украину достаточное количество доз вакцин, она начнет выигрывать общественное мнение. Этого и боятся Зеленский и его команда», — отметил политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.