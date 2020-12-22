Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий экспортировать вакцину от коронавируса, поэтому переговоры о закупке препарата Pfizer для Украины были приостановлены.
В то же время Украина не попадает в список стран, которые первыми получат вакцину по программе COVAX.
«Сегодня Украина объективно воспринимается как страна в лучшем случае третьего эшелона. Есть богатые технологически развитые страны, они будут производить вакцину, есть просто богатые страны, которые смогут купить ее в первую очередь, а потом уже идут такие страны, как Украина, которые не очень богаты, не очень технологически развиты. Это еще не Африка, но уже третий эшелон», — отметил политолог.
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