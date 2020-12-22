В интервью The New York Times президент Украины Владимир Зеленский пытался надавить на американских партнеров и шантажировать с помощью заявлений о «более доступной российской вакцине», считает директор Украинского института политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский пытается шантажировать США Россией © Facebook, Ruslan Bortnik

Он также упомянул более доступную российскую вакцину, которая активно «рекламируется» среди украинцев.

«Это такая попытка надавить на американских партнеров, пошантажировать Америку Россией в плане вакцины. Потому что Зеленский понимает, что сегодня теряет поддержку многих украинцев, особенно тех, которые заболевают, в связи с тем, что российская вакцина не допускается на рынок, а других вакцин просто нет», — сказал эксперт.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.