Ранее Зеленский в интервью американскому изданию посетовал на то, что Украина не входит в список стран, которые смогут получить европейскую вакцину от коронавируса в первую очередь, и отметил, что повлиять на решение этого вопроса смогут только США и Великобритания.
Он также упомянул более доступную российскую вакцину, которая активно «рекламируется» среди украинцев.
«Это такая попытка надавить на американских партнеров, пошантажировать Америку Россией в плане вакцины. Потому что Зеленский понимает, что сегодня теряет поддержку многих украинцев, особенно тех, которые заболевают, в связи с тем, что российская вакцина не допускается на рынок, а других вакцин просто нет», — сказал эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.