Украинский певец и композитор Иван Дорн в очередной раз эпатировал публику, спев под женскую фонограмму в продольном шпагате. Соответствующий пост артист выложил на днях в Instagram

«Чем ниже шпагат, тем выше тональность», — подписал ролик Дорн.

«Бросай наркотики», «Бархатный Дорн в шпагате на бархатном ковре под бархатный вокал», «"Один дома" 30 лет спустя», «Трамп на отдыхе», «Зазря вокал не тратит, на дьявольском шпагате натролит и накатит», — ответили пользователи на видео певца.

Предыдущий свой пост в соцсети Дорн посвятил обеду, который он употреблял по старой русской традиции из блюдца.

Несмотря на все странности артиста, руководство «Союзмультфильма» предложило ему написать музыку к новым сериям мультипликационного фильма «Ну, погоди!».