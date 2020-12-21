Брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир на днях выложил пост в Instagram, заставивший граждан Украины посмеяться над ним. Причиной стало поздравление от боксера с днем уродливого свитера

Спортсмен показал пользователям сети свое фото, на котором он сидит в свитере с изображением волосатого мужского тела, усеянного новогодними рисунками вместо татуировок, нарисованной золотой цепью и надписью «ho ho ho». Так в западных странах Санта-Клаус поздравляет малышей. Венчает композицию рисунок котенка в новогоднем колпаке.

«Будет ли лучше, если я откажусь от возможности постить сообщения и унижать себя? Ни за что!!! Не воспринимай себя так серьезно, к тому же я думаю, что свитер мне очень идет!» — написал Кличко.

«Этот свитер более чем некрасивый. Просто за гранью! Невероятно! Но хотя котенок в области шеи симпатичный», «Зачетный свитер», — оценили подписчики.