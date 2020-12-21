Украинцы считают 2020 год «годом плохих событий» и имеют негативные ожидания относительно следующего года. Об этом 21 декабря свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщается на сайте одной из организаций

Отмечается, что единственным позитивным событием украинцы назвали строительство автодорог в рамках «Большого строительства». Согласно опросу, 2020-й запомнится годом плохих событий. Для сравнения, в 2019 году главное событие года (в основном это были парламентские и президентские выборы) считали положительным 58%. Зеленский действует в рамках красных линий, вычерченных националистами — Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Украинцы имеют преимущественно негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в 2021 году. Лишь 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов. Относительно борьбы с пандемией мнения разделились, 45% украинцев считают, что эпидемия будет преодолена, 46% — нет», — говорится в сообщении.

Негативные ожидания украинцы имеют также и относительно наступления мира в Донбассе, улучшения ситуации с верховенством права и снижения уровня преступности. Опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины методом личного интервью с 2004 респондентами. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%. Также отмечается, что финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.