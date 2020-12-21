Отмечается, что в 2020 году Украина осталась без политика года. Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали Зеленскому (15% голосов). Ранее Зеленского политиком года считали 46% украинцев. Также вспоминают лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, которого считают политиком года 9%.
«Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг «Неудачник года» — действующего президента считают неудачником года 28%, П. Порошенко — 14%», — говорится в сообщении.
На третьем месте в рейтинге политиков или неудачников года — председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (6,9 и 2,5% соответственно); на четвертом — лидер той же партии Юрий Бойко (5,4 и 1,3%). На пятом месте оказалась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (5,4 и 2,3%).
Опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины методом личного интервью с 2004 респондентами. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%. Также отмечается, что финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.