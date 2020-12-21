Президент Украины Владимир Зеленский возглавил народный рейтинг «неудачников года». Об этом 21 декабря свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщается на сайте одной из организаций

Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, которого считают политиком года 9%.

«Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг «Неудачник года» — действующего президента считают неудачником года 28%, П. Порошенко — 14%», — говорится в сообщении.

На третьем месте в рейтинге политиков или неудачников года — председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (6,9 и 2,5% соответственно); на четвертом — лидер той же партии Юрий Бойко (5,4 и 1,3%). На пятом месте оказалась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (5,4 и 2,3%).

Опрос проводился с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины методом личного интервью с 2004 респондентами. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%. Также отмечается, что финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.