Текст документа пока отсутствует. Отмечается, что штрафы по принятому закону вводятся с 2022 года.
«С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на госязыке, иначе штраф. Не маленький, кстати, до 6800 гривен (около 17 тысяч рублей. — Ред.). Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы», — написал Бужанский в Facebook.
Изданию «Страна» он пояснил, что авторы проекта предложили отменить любые штрафы за несоблюдение языкового законодательства.
Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.