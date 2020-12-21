Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский и группа из еще 27 его коллег по фракции предлагают отменить штрафы за несоблюдение языкового законодательства, который с 16 января коснется сферы услуг. Соответствующий законопроект 21 декабря внесен в парламент, сообщается на сайте Рады

«И вырвал грешный мой язык»: что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на госязыке, иначе штраф. Не маленький, кстати, до 6800 гривен (около 17 тысяч рублей. — Ред.). Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги и ничего больше, остальное регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы», — написал Бужанский в Facebook.

Изданию «Страна» он пояснил, что авторы проекта предложили отменить любые штрафы за несоблюдение языкового законодательства.

Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.