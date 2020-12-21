Посольство Украины в Великобритании рекомендует гражданам своей страны воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании, в частности ее столицу, из-за вспышки нового вида коронавируса. Об этом посольство сообщило 21 декабря в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля. Решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада. По данным СМИ, Кабмин Украины также рассматривает вариант приостановки авиасообщения.