«В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию», — говорится в сообщении.
Новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля.
Решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада. По данным СМИ, Кабмин Украины также рассматривает вариант приостановки авиасообщения.