Митингующие украинские предприниматели, которые приехали на Майдан со всей страны, продолжают свой митинг и замечают увеличение правоохранителей. Об этом 21 декабря сообщает «112 Украина»

Отмечается, что в настоящее время на Майдане около 150 протестующих и вдвое больше правоохранителей. К ним присоединились нацгвардейцы и приехала пожарная машина. Ночь прошла спокойно. Те, кто не ночует на Майдане, также начинают собираться. Новый Майдан в Киеве: чего хотят ФОПы и на что готова власть © REUTERS, Gleb Garanich

«Мы здесь остаемся. Люди у нас проходят ротацию. В зависимости от того, какой город как решает. Например, сегодня некоторые приехали, другие были ночью, отдыхают. Полиция хочет делать провокационные меры, запускает некоторых людей, провоцирует. Так как мы умеем организовываться, мы их не допускаем», — заявил общественный деятель Владимир Колодзинский.

Ранее сообщалось, что главные требования к власти остаются неизменными — отмена кассовых аппаратов и право на труд во время локдауна.

После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев. С 16 тысяч случаев в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи. При этом Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.