Радикалы «Национального корпуса» заблокировали въезды в строительный мегамаркет «Эпицентр», который принадлежит семье бывшей и.о. секретаря Киевского городского совета и члена Партии регионов Галине Гереге. Об этом 21 декабря сообщает Telegram-канал столичной ячейки «Нацкорпуса»

Бондаренко оценил карантин выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Прямо сейчас киевское отделение "Национального корпуса" проводит акцию протеста против незаконного, уголовного строительства и работы "Эпицентра" по адресу Вискозная, 5, перекрыв въезды в мегамаркет», — говорится в сообщении.

Националисты хотят привлечь внимание киевлян, органов городской власти и полиции, считая, что правоохранители бездействуют, попустительствуя якобы нарушениям со стороны сети гипермаркета во время карантина выходного дня.

Ранее в ноябре Кабинет министров ввел на несколько недель так называемый карантин выходного дня. Работать должны были только объекты критической инфраструктуры.

Как отмечают украинские СМИ, в «Эпицентре» придумали обход карантина выходного дня, установив на входе в магазины автоматы онлайн-заказа. Покупатель делает заказ и потом его забирает. При этом посетитель не перемещается по всему магазину. Также сеть объявила, что рабочая пятница в ее магазинах будет длиться 72 часа, что закрываться в выходные гипермаркеты не будут.

Также «Эпицентр» работал во время локдауна на Украине весной 2020 года. Магазины были открыты, однако в них были закрыты ряды, в которых стоят товары не первой значимости.

После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев. С 16 тысяч случаев в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи. При этом Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.