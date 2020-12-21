В женском блоге «Новые шпильки» в Instagram 20 декабря появилось фото бывшей участницы украинской группы «ВИА Гра» Веры Брежневой в необычном платье, которое никого из поклонников не оставило равнодушным

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