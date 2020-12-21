«Новый наряд Веры Брежневой», — сказано в публикации группы.
На фото певица в кипенно-белом платье с огромной розой того же цвета. Цветок оказался настолько большим, что подписчики с чем только его не сравнили, сама Брежнева тоже не удостоилась комплиментов.
«Старая кошелка», «Почему не в маске?», «Платье затмило Веру», — ответили подписчики.
Ранее исполнительница нарвалась на непонимание со стороны поклонников за репост коллажа, на котором ее снимок совместили со старой фотографией генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.