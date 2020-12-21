По его словам, от COVID-19 нужно вакцинировать около 20 млн граждан.
«В мире есть подтвержденная вакцина BioNTech и Pfizer, ждем, что сейчас должна выйти вакцина Johnson&Johnson и китайская вакцина. Наши послы в пятницу получили поручение президента включиться в эту борьбу за очередь за вакциной», — отметил Радуцкий.
По словам председателя комитета, Украине понадобится, кроме вакцин для 4 млн украинцев, которые будут предоставлены в рамках COVAX, вакцины для 16 млн граждан. Глава комитета отметил, что Кабмин ведет переговоры с Мексикой, Бразилией, а также с Индией.
Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены на Украину уже в январе 2021 года. От российской вакцины Украина пока отказывается.
После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев. С 16 тысяч случаев в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи. При этом Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.