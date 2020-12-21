Украина должна учесть рекомендации Венецианской комиссии для разрешения кризиса, вызванного решением Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы. Об этом 21 декабря сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на брифинге, который транслировался в Facebook

Совет ассоциации Украина-ЕС выбрал главную тему заседания © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

«Каждый раз, когда мы ведем диалог с ЕС, вопрос совершенного, качественного завершения судебной реформы является вопросом номер один. И если мы после упорного труда для возвращения определенных элементов в ту форму, в которую удалось, декларирования и работы НАПК, не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу… Я думаю, что это окно возможностей для нас закроется», — сказал Точицкий.

Он подчеркнул, что без качественной и эффективной судебной реформы любые достижения не будут совершенны.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

9 декабря Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) обнародовала мнение, согласно которому решение Конституционного суда Украины «не имеет четкой аргументации, твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой — нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей».