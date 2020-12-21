Запорожская областная организация «Оппозиционной платформы - За жизнь» заявила, что после неудачи с попыткой узурпации власти экс-губернатор Виталий Боговин продолжает попытку дестабилизировать политическую ситуацию в городе. Об этом 21 декабря сообщается на сайте партии

По данным партии, теперь Боговин и его представители пытаются совершить рейдерский захват сессионного зала Запорожского облсовета. Отмечается, что в зал, где должна проходить сессия областного совета, «подручные Боговина завели титушек, которые срывают сессию, препятствуют работе органа местной представительской власти и оказывают давление на депутатов».

ОПЗЖ обвинила «Слугу народа» в захвате власти в Запорожском облсовете © vmestezp.org

«Требуем от правоохранительных органов СБУ и ГБР немедленно вмешаться в ситуацию в Запорожье. Узурпатор и рейдер Боговин должен быть привлечен к ответственности за свои антидемократические и противозаконные действия», — отмечается в заявлении партии.

Также сообщается, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленно убрать из сессионного зала всех посторонних лиц и разблокировать проведение заседания.

Депутатское большинство Запорожского областного совета, состоящее из представителей партий «Слуга народа», «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и «Единение», 16 декабря избрало главой Запорожского областного совета нынешнего председателя Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина. Оппозиционные фракции заявляют об узурпации власти.