По данным партии, теперь Боговин и его представители пытаются совершить рейдерский захват сессионного зала Запорожского облсовета. Отмечается, что в зал, где должна проходить сессия областного совета, «подручные Боговина завели титушек, которые срывают сессию, препятствуют работе органа местной представительской власти и оказывают давление на депутатов».
Областной совет не может начать полноценную работу для принятия бюджета, организации помощи людям и преодоления эпидемии.
«Требуем от правоохранительных органов СБУ и ГБР немедленно вмешаться в ситуацию в Запорожье. Узурпатор и рейдер Боговин должен быть привлечен к ответственности за свои антидемократические и противозаконные действия», — отмечается в заявлении партии.
Также сообщается, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленно убрать из сессионного зала всех посторонних лиц и разблокировать проведение заседания.
Депутатское большинство Запорожского областного совета, состоящее из представителей партий «Слуга народа», «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и «Единение», 16 декабря избрало главой Запорожского областного совета нынешнего председателя Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина. Оппозиционные фракции заявляют об узурпации власти.