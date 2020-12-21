Музыкальный критик, член жюри шоу «Суперстар! Возвращение» Сергей Соседов отказался признать заслуги представителей шоу-бизнеса, заявив, что хоть кто-то должен спустить звезд с неба на землю. Об этом он на днях сказал в эфире программы «Центральное телевидение» на канале «НТВ»

«Они почему-то все считают, что мы им все должны. А что, собственно, они такого особенного сделали в искусстве? Ничего особенного не сделали. Да, они когда-то имели успех. И все когда-то заканчивается. И успех, и слава, и карьера заканчивается», — сказал критик.

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Соседов парирует, что звезды приходят на подобные шоу не выпрашивать баллы, а его работа состоит в том, чтобы по достоинству оценивать отдельные номера, что он и делает. Ведь в итоге жюри должно выбрать лишь одного победителя, а если судья ставит всем одинаковые оценки, значит, он не справляется со своей работой, считает Соседов.