В первую очередь Тан предложил отказаться от мини-юбок и коротких платьев, которые не дают возможности даже нормально сесть, раскрывая все загадки хозяйки.
С явлением под названием «нарядненькая блузка» эксперт моды тоже советует не связываться, ведь, заменив в привычном офисном наряде только одну вещь, любая женщина действительно поразит коллег, но только шок этот будет неприятным.
Любимый многими украинками образ индийской женщины, увешанной украшениями больше, чем елка, тем более стоит забыть, предпочтя лаконичные акценты и скромность. «Голые платья» модельер тоже раскритиковал, как и излишний креатив в выборе праздничного образа.
Не уточнил модельер только одного: где женщины смогут красоваться в модных нарядах, ведь корпоративы отменены из-за карантина.