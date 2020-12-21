Украинский дизайнер и модельер Андре Тан назвал новогодние образы, в которых в этом году лучше не ходить на вечеринку с коллегами. Об этом эксперт моды написал на днях у себя в Instagram

В первую очередь Тан предложил отказаться от мини-юбок и коротких платьев, которые не дают возможности даже нормально сесть, раскрывая все загадки хозяйки.

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Любимый многими украинками образ индийской женщины, увешанной украшениями больше, чем елка, тем более стоит забыть, предпочтя лаконичные акценты и скромность. «Голые платья» модельер тоже раскритиковал, как и излишний креатив в выборе праздничного образа.

Не уточнил модельер только одного: где женщины смогут красоваться в модных нарядах, ведь корпоративы отменены из-за карантина.