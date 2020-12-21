Дания столкнулась с губительными последствиями массового убийства норок, которые привели к экологическим проблемам. Об этом 21 декабря сообщает Deutsche Welle

В Дании погребенные из-за COVID-19 норки «выбираются» на поверхность © Derek Naulls/Pixabay

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о решении правительства уничтожить всех норок на зверофермах страны в связи с обнаружением среди них особей, инфицированных мутировавшим штаммом вируса. Однако после того, как убитых животных захоронили, в процессе разложения образовывались газы, и норки начали подниматься на поверхность из-под земли. Местные жители выразили опасения по поводу вероятного заражения источников питьевой воды.