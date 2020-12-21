Датское правительство решило эксгумировать четыре миллиона мертвых зверьков, но не раньше мая 2021 года. Работы начнутся, когда угроза заражения людей COVID-19 сведётся к нулю. Останки животных сожгут.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о решении правительства уничтожить всех норок на зверофермах страны в связи с обнаружением среди них особей, инфицированных мутировавшим штаммом вируса. Однако после того, как убитых животных захоронили, в процессе разложения образовывались газы, и норки начали подниматься на поверхность из-под земли. Местные жители выразили опасения по поводу вероятного заражения источников питьевой воды.