В Армении правоохранители задержали мэра города Горис Аруша Арушаняна после его призыва запретить въезд премьер-министру республики Николу Пашиняну в Сюникскую область. Об этом 21 декабря сообщает «Интерфакс»

Пашинян может уйти в отставку на праздниках © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Там отказались называть уголовное дело, по которому задержан Арушанян.

Накануне поздно вечером мэр выступил с призывом запретить въезд Пашиняну на территорию области, назвав его «так называемым премьером, сдающим армянские земли, ослабляющим неприступность Сюника». С раннего утра несколько сотен жителей Сюникской области перекрыли автотрассу, по сообщению местных СМИ, на месте находятся около 2 тысяч полицейских, которых на автобусах привезли из Еревана.

Дорога в Горис в настоящее время перекрыта.

Между тем премьер Армении уже находится в Сюникской области, он провел встречу с жителями одного из сел и продолжил путь в сторону Гориса.