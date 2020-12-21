«В рамках возбужденного уголовного дела Аруш Арушанян задержан. Дело передано в Следственный комитет», — заявили в пресс-службе полиции.
Там отказались называть уголовное дело, по которому задержан Арушанян.
Накануне поздно вечером мэр выступил с призывом запретить въезд Пашиняну на территорию области, назвав его «так называемым премьером, сдающим армянские земли, ослабляющим неприступность Сюника». С раннего утра несколько сотен жителей Сюникской области перекрыли автотрассу, по сообщению местных СМИ, на месте находятся около 2 тысяч полицейских, которых на автобусах привезли из Еревана.
Дорога в Горис в настоящее время перекрыта.
Между тем премьер Армении уже находится в Сюникской области, он провел встречу с жителями одного из сел и продолжил путь в сторону Гориса.