«База данных несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения. Система создана для упреждения преступлений или правонарушений», — говорится в посте.
Речь идёт не только о непосредственных участниках акций, но также об пользователях чатов, администраторах Telegram-каналов, поясняют в ГУВД.
По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», общее количество задержанных на акциях с начала протестов в республике достигло 30 тысяч человек. В ноябре задержали не менее 4 тысяч человек.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протестов против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года.