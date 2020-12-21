В Министерстве внутренних дел Белоруссии заработала единая база данных участников акций протеста. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома

Белорусский журналист объяснил, как пенсионная реформа повлияет на протесты © РИА Новости, Владимир Трефилов

Речь идёт не только о непосредственных участниках акций, но также об пользователях чатов, администраторах Telegram-каналов, поясняют в ГУВД.

По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», общее количество задержанных на акциях с начала протестов в республике достигло 30 тысяч человек. В ноябре задержали не менее 4 тысяч человек.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протестов против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года.