Известная антироссийскими выпадами украинская писательница-националистка Лариса Ницой 20 декабря в своем Facebook объяснила разницу между украиноязычными и русскоязычными людьми

Увидеть Ницой и умереть. Или воюющие за самоликвидацию © Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

«Различные ассоциации. Разное направление мыслей. И это недоразумение и непонимание и приводит к раздору в стране. Хотя, кажется, слышим одно и то же», — написала Ницой.

В качестве подтверждения своих слов она привела пример с курсов по подготовке к ВНО (внешнее независимое оценивание). В группе были все русскоязычные, кроме одного студента и преподавателя. В конце занятия осталось свободное время. Стали играть в игру. В ассоциации со словами с дополнительным рисованием. Правила таковы.: один игрок шепчет слово или выражение другому игроку, чтобы другие не слышали. Тот, кому прошептали, должен нарисовать то слово/выражение на доске. А группа студентов должна отгадать.

«Итак, внимание. Украиноязычный студент шепчет русскоязычной студентке фразу "ой, у лузi червона калина". Русскоязычная студентка идет к доске и рисует калину. Русскоязычные студенты отгадывают, что это калина, но надо отгадать всю фразу. Когда были озвучены разные варианты, но не те, что надо, русскоязычная студентка, что у доски, рисует группе еще одну подсказку. Знаете, что рисует? Возле калины рисует лужу. А теперь внимание. Украиноязычный студент с непониманием пересматривается с русскоязычной преподавательницей. Они не понимают подсказку. А вот русскоязычная группа понимает мгновенно и все хором говорят: "А-а-а-а! Понятно. Ой, на лугу красная калина!" Ассоциативный ряд у всей группы русскоязычных студентов оказался одинаковым! Ассоциативный ряд украиноязычных тоже одинаков, но он не совпал с ассоциативным рядом русскоязычных. И таких примеров из жизни у меня множество», — отметила Ницой.

Она предложила перенести эту ситуацию на государственный уровень.

«На выборы. Мы по разному мыслим. Не в одном направлении. И выбираем власть так же. И так же к цели (успешной Украины) идем в разных направлениях. Язык — очень важный фактор понимания, особенно в Украине. Язык — это понимание. И ни одна экономика не поможет. Не поможет экономика, пока не заговорим и пока не станем мыслить на общем языке. Украинском. И только слепой этого не видит или идиот», — подытожила писательница.