Певец Николай Басков проговорился о статусе коллеги Наташи Королевой, измену мужа которой уже несколько месяцев обсуждает вся страна. Об этом написал Life.ru 21 декабря

Внебрачный сын? Моргенштерн и Васильев выяснили, кто они друг другу © Александр Васильев/Инстаграм Александр Ревва общаются за кулисами съемок новогоднего шоу.

«Ну у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка», — сказал Басков, после чего получил удар по руке от Королевой.

Позже видео было удалено, но подписчики звезд успели завалить страницы своих любимцев вопросами.

«В смысле разведенка?», «Что мы не знаем?», «Наташа, вы подали заявление?», «Да не может быть такого! Это все неправда», «Действительно расстанутся?» — спросили поклонники.

Ответа им пока никто не дал. Между тем еще в пятницу, 19 декабря, Королева в очередном интервью заявила, что ей с супругом стриптизером Сергеем Глушко настолько хорошо вместе, что «страшно спугнуть это счастье».

Об измене Тарзана стало известно в сентябре, когда мужчина публично признался в отношениях с другой женщиной. Поклонники звезд решили, что теперь пара разведется, но супруги всячески отрицают подобное, заверяя, что у них все хорошо.