В белорусском городе Новополоцке после детского праздника на центральной площади задержали Деда Мороза, утверждая, что это была «акция». Об этом 20 декабря сообщило издание Tut.by

В Минске задерживают участников оппозиционной акции и охраняют «пролукашенковские» тракторы © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Владимир, который работает на ТЭЦ. По словам мужчины, его задержали не у елки, а позже. Сотрудники ГОВД пытались убедить его, что то, что происходило на празднике, — акция.

«Спрашивали, восклицал ли я лозунги. Но я работал с детьми. Дети лозунгов не кричали — они пели песни, декламировали стихи. Я угощал их сладостями, купленными на мои собственные средства. В ГОВД проверили мою биографию, по всем протестным акциям, которые проходили в ближайшее время. Я в них не участвовал. Свою позицию о том, что происходит, я им тоже выразил — матом. Они на это ответили: "Ну, вы знаете, в каком мы государстве живем"», — рассказал Владимир.

Он отметил, что его продержали в милиции два часа.

Помимо него, после детского мероприятия был задержан также кандидат исторических наук, доцент Полоцкого государственного университета Виктор Якубов. По словам его супруги Юлии, когда их семья после праздника выходила из огражденной зоны, двое милиционеров попросили у Виктора предъявить документы, которых у него с собой не было. Тогда его задержали, а отпустили только через три часа.

В тот же день, 20 декабря, в ряде городов Белоруссии проходила акция протеста. Милиция сообщила о задержании около ста человек в Минске. Правозащитникам известно о 149 задержанных на акциях, которые прошли не только в столице, но и в Гродно, Бресте, Витебске, Солигорске, Новополоцке, Борисове, Боровлянах, Смиловичах, Радошковичах.

По данным СМИ, силовики задерживали на улицах случайных людей.