Певец Сергей Пенкин на днях принял участие в программе «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ», где серьезно осудил качество исполнения своего коллеги Николая Баскова

«С годами сложнее»: Басков рассказал о своей проблеме © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Мне у Киркорова больше нравятся медленные вещи, они более стильные. А вот с Колей (Басковым. — Ред.) я бы позанимался вокалом. Нельзя так сильно форсировать голос», — сказал он.

Форсирование, то есть усиление голоса Басковым, считает его старший коллега, в итоге негативно сказывается на качестве исполнения. Не понравился исполнителю и дуэт Баскова с Филиппом Киркоровым, Пенкин заявил, что артист не должен терять достоинство, что бы ни случилось.

Не так давно Пенкин жаловался, что, несмотря на долгий путь на эстраде, так и не получил от государства подтверждения своего таланта в виде почетного звания.