Сам Пенкин является обладателем широкого голосового диапазона в 4 октавы и считает, что многому может научить современных артистов.
«Мне у Киркорова больше нравятся медленные вещи, они более стильные. А вот с Колей (Басковым. — Ред.) я бы позанимался вокалом. Нельзя так сильно форсировать голос», — сказал он.
Форсирование, то есть усиление голоса Басковым, считает его старший коллега, в итоге негативно сказывается на качестве исполнения. Не понравился исполнителю и дуэт Баскова с Филиппом Киркоровым, Пенкин заявил, что артист не должен терять достоинство, что бы ни случилось.
Не так давно Пенкин жаловался, что, несмотря на долгий путь на эстраде, так и не получил от государства подтверждения своего таланта в виде почетного звания.