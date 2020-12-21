В двух областях Украины кровати с больными коронавирусом заполнены более чем на 50%. Об этом Минздрав страны сообщил 20 декабря

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк ведомства, в Николаевской области больничные койки заполнены на 64%, а в Одесской области этот показатель составляет 50,8%.

В среднем по стране койки заполнены на 40%. Общее количество больничных коек, выделенных на Украине для больных коронавирусом, составляет 64 079.

Худшая ситуация с заболеваемостью COVID-19 на 100 тысяч населения наблюдается в Киеве — 696,2, а также в Черкасской (667,5) и Запорожской (635,8) областях. В целом по стране этот показатель составляет 396,9 человека при норме в 40.

За минувшие сутки на Украине заболели более 8 тысяч человек. Больше всего пациентов зарегистрировали в Одесской области (814), Киев занимает вторую строчку антирейтинга (756), далее Запорожская (675), Киевская (592) и Харьковская (520) области.