Отмечается, что новогоднюю речь главы государства поручили писать заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.
Источник сообщает, что в речи Зеленский затронет темы Крыма и Донбасса, коронавируса, будущего страны и надежды, а также вопрос семьи и ценностей.
«В общем, видеообращение должно пройти под лозунгом «надежды», что всё у нас получится и всё МЫ сможем, а главное, что ОП сейчас везде использует личное местоимение МЫ. В Новогоднем обращении на нём также хотят сделать акцент», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский пока не записал своё новогоднее обращение, но уже готовится это сделать.