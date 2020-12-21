Новогоднее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского пройдет под лозунгом «надежды», а также затронет темы Крыма и Донбасса. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщило издание «Главред» со ссылкой на Telegram-канал «Женщина с косой»

Зеленский — разочарование года: как в 2020 году изменились настроения украинцев © пресс-служба президента Украины поручили писать заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Источник сообщает, что в речи Зеленский затронет темы Крыма и Донбасса, коронавируса, будущего страны и надежды, а также вопрос семьи и ценностей.

«В общем, видеообращение должно пройти под лозунгом «надежды», что всё у нас получится и всё МЫ сможем, а главное, что ОП сейчас везде использует личное местоимение МЫ. В Новогоднем обращении на нём также хотят сделать акцент», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский пока не записал своё новогоднее обращение, но уже готовится это сделать.