Ситуация с новым типом COVID-19 «вышла из-под контроля». Об этом 20 декабря заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Sky News

Особо заразный коронавирус-мутант появился ещё в трех странах © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений», — сказал он.

Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительство было вынуждено действовать решительно.

Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, пока не начнется внедрение вакцины. Министр также назвал «совершенно безответственным поведением» столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона решили покинуть город до вступления в силу нового локдауна.

На прошлой неделе Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.