По его мнению, жители страны должны вести себя так, «будто у них уже есть вирус».
«Особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений», — сказал он.
Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительство было вынуждено действовать решительно.
Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, пока не начнется внедрение вакцины. Министр также назвал «совершенно безответственным поведением» столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона решили покинуть город до вступления в силу нового локдауна.
На прошлой неделе Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.