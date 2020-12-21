Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель уже провели телефонные переговоры для координации действий в борьбе с пандемией.
Макрон также вечером 20 декабря провел экстренное заседание Совета обороны Франции.
В середине декабря власти Великобритании сообщили о распространении нового штамма коронавируса. По данным Минздрава Соединенного Королевства, новый SARS-CoV-2 передается от человека к человеку быстрее, чем его предыдущий вариант, и стал доминирующим в Лондоне.