В Брюсселе в понедельник, 21 декабря, пройдет совещание антикризисного механизма из-за нового штамма коронавируса, о котором стало известно на днях. Об этом сообщил DW

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель уже провели телефонные переговоры для координации действий в борьбе с пандемией.

Макрон также вечером 20 декабря провел экстренное заседание Совета обороны Франции.

В середине декабря власти Великобритании сообщили о распространении нового штамма коронавируса. По данным Минздрава Соединенного Королевства, новый SARS-CoV-2 передается от человека к человеку быстрее, чем его предыдущий вариант, и стал доминирующим в Лондоне.