Штаб действующего американского президента Дональда Трампа снова потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания, передало 20 декабря РИА Новости

Злобин ответил, будет ли Трамп отстаивать власть на улицах © AP, Alex Brandon Джо Байдена.

Штаб подал апелляционную петицию в Верховный суд с тем, чтобы он отменил три дела в Верховном суде Пенсильвании, которые незаконным образом изменили закон штата о голосовании по почте перед и после выборов президента 2020 года. Юристы Трампа указывают на нарушение статьи 2 Конституции США.

На прошлой неделе стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

В то же время в Белом доме заподозрили, что Трамп готовится отменить результаты выборов и захватить власть в стране. В администрации Трампа отмечают, что американский лидер проводит слишком много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом.