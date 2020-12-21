Главный эксперт Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань предупредил о новой модели распространения COVID-19. Об этом 20 декабря сообщило Global Times

Вторая волна коронавируса уже шагает по планете, обходя стороной Китай © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

По словам ученого, завозные случаи заболевания в Китае и распространение COVID-19 стали двумя основными проблемами, с которыми сталкивается страна.

Эпидемиолог пояснил, что речь идет о риске инфицирования людей от прикосновения к зараженным поверхностям, который в последние месяцы был в центре внимания китайских мер по борьбе с болезнями.

В ноябре Наньшань заявлял, что главной особенностью бессимптомных носителей коронавирусной инфекции является их высокая заразность. По словам эпидемиолога, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, следует проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе.