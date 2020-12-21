Специалист призвал ученых к дополнительным исследованиям так называемого способа распространения болезни в окружающей среде.
По словам ученого, завозные случаи заболевания в Китае и распространение COVID-19 стали двумя основными проблемами, с которыми сталкивается страна.
Эпидемиолог пояснил, что речь идет о риске инфицирования людей от прикосновения к зараженным поверхностям, который в последние месяцы был в центре внимания китайских мер по борьбе с болезнями.
В ноябре Наньшань заявлял, что главной особенностью бессимптомных носителей коронавирусной инфекции является их высокая заразность. По словам эпидемиолога, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, следует проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе.