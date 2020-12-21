«Жители Одесской области только что сообщили нам о том, что в селе Старые Трояны до сих пор стоит памятник Ленину. Таким образом, на территории Одесской области осталось 3 (!), а не 1 (как до недавнего времени думали) памятник "вождю". Первый — в селе Калчева. Второй — монумент Ильичу в детстве на улице Костанди, 4, в городе Одесса», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что местные власти села Калчева отказываются сносить памятник Ленину, который считался последним в регионе. Отмечается, что вопрос неоднократно выносился на обсуждение местной общины и сессии сельского совета, но не получил поддержки ни среди местных жителей, ни среди депутатов.
В предыдущих сообщениях активисты отмечали, что еще один памятник вождю пролетариата до сих пор стоит на территории авиазавода в Одессе.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации. Коммунизм приравняли к нацизму. В частности, было принято решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.