В Одесской области активисты обнаружили три памятника Владимиру Ленину, которые, несмотря на повальную декоммунизацию, до сих пор не были снесены. Об этом на днях в Facebook сообщили представители проекта «Декоммунизация. Украина»

«Жители Одесской области только что сообщили нам о том, что в селе Старые Трояны до сих пор стоит памятник Ленину. Таким образом, на территории Одесской области осталось 3 (!), а не 1 (как до недавнего времени думали) памятник "вождю". Первый — в селе Калчева. Второй — монумент Ильичу в детстве на улице Костанди, 4, в городе Одесса», — говорится в сообщении.

«Дюна» по-украински. Как на Украине бушует пламенная декоммунизация © facebook.com/pressjfo.news

В предыдущих сообщениях активисты отмечали, что еще один памятник вождю пролетариата до сих пор стоит на территории авиазавода в Одессе.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации. Коммунизм приравняли к нацизму. В частности, было принято решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.