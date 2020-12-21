Почти 20 стран мира, в том числе не менее 14 государств Евросоюза, закрыли транспортное сообщение с Великобританией после сообщения о том, что там был выявлен более заразный штамм коронавируса. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщило агентство РИА Новости

Мутировавший коронавирус обнаружили в Британии в середине декабря. В Минздраве Соединенного Королевства сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее и стал доминирующим в Лондоне.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый штамм вируса заразнее, чем предыдущий, на 70%.

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Кроме того, авиасообщение с Соединенным Королевством закрыли Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.

Греция ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании, Кипр — двухнедельный карантин, а Испания усилила контроль за прибывающими из страны.

Кроме стран Евросоюза, авиасообщение с Британией приостановили Турция, Швейцария, Канада и Аргентина. Саудовская Аравия полностью закрыла свои границы, отменив все международные рейсы на неделю.

В России пока следят за ситуацией в Великобритании. О введении ограничений в российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом пообещали уведомить дополнительно.