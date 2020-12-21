Мутировавший коронавирус обнаружили в Британии в середине декабря. В Минздраве Соединенного Королевства сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее и стал доминирующим в Лондоне.
По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый штамм вируса заразнее, чем предыдущий, на 70%.
Первыми авиасообщение с Великобританией закрыли Нидерланды, следом как минимум на 24 часа закрыла границу Бельгия. Также запрещено сообщение между Лондоном и Брюсселем, а также Лондоном и Амстердамом.
Кроме того, авиасообщение с Соединенным Королевством закрыли Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.
Греция ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании, Кипр — двухнедельный карантин, а Испания усилила контроль за прибывающими из страны.
Кроме стран Евросоюза, авиасообщение с Британией приостановили Турция, Швейцария, Канада и Аргентина. Саудовская Аравия полностью закрыла свои границы, отменив все международные рейсы на неделю.
В России пока следят за ситуацией в Великобритании. О введении ограничений в российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом пообещали уведомить дополнительно.