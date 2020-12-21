«Несмотря на определенный, но достаточно шаткий прогресс, передача COVID-19 в европейском регионе остается интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего распространения болезни. В первые недели и месяцы 2021 года нам нужно будет напряженно работать, если мы хотим предотвратить это», — заявили в организации.
Сообщается, что коронавирус в Европе продолжает интенсивно распространяться. В связи с этим ВОЗ призвала людей по возможности собираться с друзьями и родными на свежем воздухе и ограничивать количество людей, которые находятся в закрытом помещении.
Ранее в Великобритании обнаружили новый генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным. В стране подтвердили более тысячи случаев заражения новым видом вируса.