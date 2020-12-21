Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в начале следующего года возможна еще одна вспышка коронавируса. Об этом региональное бюро организации сообщило 20 декабря

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк организации.

Сообщается, что коронавирус в Европе продолжает интенсивно распространяться. В связи с этим ВОЗ призвала людей по возможности собираться с друзьями и родными на свежем воздухе и ограничивать количество людей, которые находятся в закрытом помещении.

Ранее в Великобритании обнаружили новый генетический вариант коронавируса, который может быть на 70% более заразным. В стране подтвердили более тысячи случаев заражения новым видом вируса.