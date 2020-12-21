Франция приостановила транспортное сообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса. Об этом 20 декабря заявил министр-делегат транспорта при министре комплексных экологических преобразований Жан-Батист Джеббари, передает «Интерфакс»

Коронавирус может лишать больных зрения — ученые © Alicia Finess / flickr

«Это касается пассажирского и товарного транспорта», — уточнил Джеббари.

Он также пояснил, что это ограничение будет действовать в течение 48 часов в ожидании согласованного решения на уровне Евросоюза.

В начале недели министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.