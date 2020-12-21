Нью-йоркские ученые из университета Хофстра в Хемпстеде обнаружили редкую инфекцию у пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом на днях сообщило издание Knowridge Science Report

Любовница Тарзана потеряла зрение после атаки стриптизера © Анастасия Шульженко

«Один из больных скончался из-за коронавирусной инфекции. Другому удалили глаз, а третий потерял зрение», — рассказали ученые.

Они добавили, что наличие трех случаев редкого эндофтальмита в одной больнице за короткий промежуток времени у пациентов с коронавирусом свидетельствует о необходимости новых исследований этой темы.

С начала пандемии более 76,5 млн человек во всем мире заразились коронавирусом, из них почти 1,7 млн скончались.