Согласно данным, у трех пациентов с коронавирусом в одной из больниц Нью-Йорка развилось воспаление роговицы, кератит, на фоне которого возник эндофтальмит (гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока. — Ред.).
«Один из больных скончался из-за коронавирусной инфекции. Другому удалили глаз, а третий потерял зрение», — рассказали ученые.
Они добавили, что наличие трех случаев редкого эндофтальмита в одной больнице за короткий промежуток времени у пациентов с коронавирусом свидетельствует о необходимости новых исследований этой темы.
С начала пандемии более 76,5 млн человек во всем мире заразились коронавирусом, из них почти 1,7 млн скончались.