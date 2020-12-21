«Определенные люди, часть украинской политической элиты, ориентированной на Запад, — назовем их "соросята" — они почему-то считают, что Байден придет и сразу разрешится украинский кейс. Хотят присоединить Штаты к "нормандскому формату", чтобы они там давили на Россию. Но это, скорее всего, иллюзии, потому что Байден явно не будет этим заниматься, у него куча своих внутриамериканских проблем», — заявил эксперт.
Более того, по его словам, ни в 2021-м, ни в 2022 годах никаких подвижек в вопросе реализации «Минска-2» не будет, так как президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинг и не может принимать непопулярные решения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.