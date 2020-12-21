С приходом к власти Джо Байдена США не присоединятся к «нормандскому формату». Об этом замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский рассказал о глубоких отношениях Байдена с Украиной © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Более того, по его словам, ни в 2021-м, ни в 2022 годах никаких подвижек в вопросе реализации «Минска-2» не будет, так как президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинг и не может принимать непопулярные решения.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.