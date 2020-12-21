По его словам, он не может отрицать, что Бандера является героем для части Украины, но есть иные исторические фигуры, которые более достойны такого звания.
«Князь Потемкин и Екатерина II, которых ненавидят украинские националисты, являются героями Украины. В результате войн с Турцией в их эпоху присоединили Крым, который был очагом разорения Украины, Руси, Польши. Благодаря искоренению этого разбойничьего Крымского ханства стало возможным воздвигнуть Екатеринослав, Николаев, Херсон, Очаков, Одессу, Никополь, Павлоград и другие города», — подчеркнул Затулин.
Он рассказал, что его американские коллеги связывают героизацию Бандеры с тем, что, кроме него, в новейшей истории Украины нет иных героев. По мнению же депутата, героев надо делать из тех, кто этого достоин.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.