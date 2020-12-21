«У России нет другого выхода. Даже если он сильно не нравится Путину, Москве, там не на кого опираться. Иначе будет киевский вариант, поэтому Россия будет поддерживать», — сказал Погребинский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
«У России нет другого выхода. Даже если он сильно не нравится Путину, Москве, там не на кого опираться. Иначе будет киевский вариант, поэтому Россия будет поддерживать», — сказал Погребинский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.