Россия не может не поддерживать белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом на днях заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.