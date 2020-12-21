«У России нет другого выхода. Даже если он сильно не нравится Путину, Москве, там не на кого опираться. Иначе будет киевский вариант, поэтому Россия будет поддерживать», — сказал Погребинский.

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