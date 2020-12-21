По его словам, команда нового президента США Джо Байдена может повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе.
«Это будет зависеть от Байдена и его команды», — сказал Погребинский.
В минувший четверг президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. На ней он, в частности, прокомментировал тему Донбасса, отношения России с Украиной и тему СНГ в целом. По словам российского лидера, президенты Украины, когда приходят к власти, сначала опираются на мнение большинства, а потом начинают оглядываться на националистические силы. По мнению Путина, это говорит о недостатке политического мужества.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.