Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский на днях в интервью изданию Украина.ру рассказал, кто может повлиять на урегулирование конфликта в Донбассе в 2021 году

Экс-посол США рассказал, как Байден будет строить отношения с Украиной © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк Джо Байдена может повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе.

«Это будет зависеть от Байдена и его команды», — сказал Погребинский.

В минувший четверг президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. На ней он, в частности, прокомментировал тему Донбасса, отношения России с Украиной и тему СНГ в целом. По словам российского лидера, президенты Украины, когда приходят к власти, сначала опираются на мнение большинства, а потом начинают оглядываться на националистические силы. По мнению Путина, это говорит о недостатке политического мужества.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.