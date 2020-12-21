Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский на днях рассказал в интервью изданию Украина.ру, возможен ли еще прямой диалог президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным

Михаил Погребинский о роли УПА, о несогласии с Путиным и об ошибках российской пропаганды © РИА Новости, Михаил Воскресенский

В минувший четверг президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. На ней он, в частности, прокомментировал тему Донбасса, отношения России с Украиной и тему СНГ в целом. По словам российского лидера, президенты Украины, когда приходят к власти, сначала опираются на мнение большинства, а потом начинают оглядываться на националистические силы. По мнению Путина, это говорит о недостатке политического мужества.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.