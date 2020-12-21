«Байден может оказаться тем фактором, который может принудить к выполнению "Минска", поскольку и первый, и второй "Минск" подписывались в то время, когда украинскую политику опекал Байден. И именно его команда была больше в курсе украинских реалий, нежели Обама (экс-президент США Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом. — Ред.) и его окружение», — отметил политолог.
При этом он напомнил, что после победы Дональда Трампа оппозиция считала, что это отразится на отношении к Украине со стороны Соединенных Штатов, но этого не произошло. И точно так же, по словам Золотарева, представители правой части украинского политикума, которые считают, что «Байден придет — порядок наведет», могут жестоко ошибиться.
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