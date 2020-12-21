Будущий президент США Джо Байден мог бы принудить Украину к выполнению Минских соглашений, однако не следует на это рассчитывать. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт напомнил, какой совет Байден давал Украине по Минским соглашениям © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом. — Ред.) и его окружение», — отметил политолог.

При этом он напомнил, что после победы Дональда Трампа оппозиция считала, что это отразится на отношении к Украине со стороны Соединенных Штатов, но этого не произошло. И точно так же, по словам Золотарева, представители правой части украинского политикума, которые считают, что «Байден придет — порядок наведет», могут жестоко ошибиться.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.