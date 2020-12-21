Он напомнил, что Лукашенко никогда не вставал на сторону России: он не признавал ни Абхазию, ни Южную Осетию, ни возвращение Крыма в состав РФ, его не было в Сирии.
«Для Запада Лукашенко идеальное оружие против России за российский же счет… Вот подход Варшавы: Лукашенко нужен, если будет Лукашенко — не будет интеграции, Союзного государства. Лукашенко нужен Западу, а мы его тщательно за это бережем», — подчеркнул Суздальцев.
Так, он напомнил, что 1 января 2020 года сумма дотаций и субсидий, которые Россия предоставила Белоруссии, составила 133 миллиарда долларов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.