Президент Белоруссии Александр Лукашенко всегда «воевал» против России и потому нужен Западу, а Москва его из-за этого «бережет». Об этом специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Иначе киевский вариант»: Погребинский объяснил, почему Россия поддерживает Лукашенко © Владимир Трефилов

«Для Запада Лукашенко идеальное оружие против России за российский же счет… Вот подход Варшавы: Лукашенко нужен, если будет Лукашенко — не будет интеграции, Союзного государства. Лукашенко нужен Западу, а мы его тщательно за это бережем», — подчеркнул Суздальцев.

Так, он напомнил, что 1 января 2020 года сумма дотаций и субсидий, которые Россия предоставила Белоруссии, составила 133 миллиарда долларов.

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