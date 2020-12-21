Российский журналист Андрей Бабицкий на днях в интервью изданию Украина.ру рассказал о своем отношении к российскому проекту резолюции о борьбе с нацизмом

На Западе постоянно пытаются переписать историю — Бабицкий © фото автора

По его словам, борьба России за историческую память на международных площадках — крайне важный элемент российской внешней политики.

«Здесь Россия стала действовать намного активнее в этом направлении, чем раньше, поскольку и в Европе, и вообще на Западе предпринимаются постоянные попытки переписать историю, уравнять в ответственности за развязывание Второй мировой войны гитлеровский режим и советский. Поэтому Владимир Путин, предлагая поправки в Конституцию, в частности, одна из них как раз касается борьбы за историческое наследие, сказал, что Россия обязана, отдавая дань героизму наших предков, противостоять попыткам переписать историю», — отметил журналист.

Он назвал очень правильным решением — ежегодно предлагать этот проект.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ее поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.