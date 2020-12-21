«То, что поддержана российская резолюция, — это благоприятный для нас знак. Собственно, проект этой резолюции каждый год предлагается Россией, и неизменно Генассамблея поддерживает», — сказал Бабицкий.
По его словам, борьба России за историческую память на международных площадках — крайне важный элемент российской внешней политики.
«Здесь Россия стала действовать намного активнее в этом направлении, чем раньше, поскольку и в Европе, и вообще на Западе предпринимаются постоянные попытки переписать историю, уравнять в ответственности за развязывание Второй мировой войны гитлеровский режим и советский. Поэтому Владимир Путин, предлагая поправки в Конституцию, в частности, одна из них как раз касается борьбы за историческое наследие, сказал, что Россия обязана, отдавая дань героизму наших предков, противостоять попыткам переписать историю», — отметил журналист.
Он назвал очень правильным решением — ежегодно предлагать этот проект.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Ее поддержали 130 стран, США и Украина традиционно проголосовали против.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.