В четверг, 17 декабря, состоялась большая пресс-конференция российского лидера, в ходе которой он ответил на вопросы журналистов и жителей страны.
По словам Злобина, пресс-конференция показала исключительно доброжелательный тон в отношении Запада, и Путин в очередной раз сказал о том, что Россия готова к сотрудничеству и взаимодействию, но не взял на себя ответственность за ухудшение отношений.
«Мелькнула старая беда российского руководства — проводить реактивную политику, а не пытаться строить проактивную. Россия опять, по словам Путина, готова к предложениям Запада, и нет ответа на вопрос, для чего Байдену улучшать отношения с Россией, что может Россия предложить Байдену», — отметил политолог.
По его мнению, помимо очевидных совместных проблем, связанных с безопасностью, пандемией и экологией, должны быть иные предложения для более продуктивного сотрудничества.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.