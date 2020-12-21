Президент РФ Владимир Путин выбирает дружеский тон в отношении западных партнеров, но не отвечает на вопрос, для чего США улучшать отношения с Россией. Об этом американо-российский политолог, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Путин стал играть большую роль»: экс-посол США оценил внешнюю политику России © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

По словам Злобина, пресс-конференция показала исключительно доброжелательный тон в отношении Запада, и Путин в очередной раз сказал о том, что Россия готова к сотрудничеству и взаимодействию, но не взял на себя ответственность за ухудшение отношений.

«Мелькнула старая беда российского руководства — проводить реактивную политику, а не пытаться строить проактивную. Россия опять, по словам Путина, готова к предложениям Запада, и нет ответа на вопрос, для чего Байдену улучшать отношения с Россией, что может Россия предложить Байдену», — отметил политолог.

По его мнению, помимо очевидных совместных проблем, связанных с безопасностью, пандемией и экологией, должны быть иные предложения для более продуктивного сотрудничества.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.