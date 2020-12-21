Первые год-два приоритетом для команды Джо Байдена будет внутренняя политика - он должен провести США через пандемию. Об этом американо-российский политолог, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, вернется ли Байден к украинскому вопросу © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дональде] Трампе, после 20 января она будет на Байдене. Это будет главный фокус его команды на год», — отметил эксперт.

По его словам, речь идет не только о вакцинации, но и о грамотном управлении экономической и социальной ситуацией в стране. Так, Байден является сторонником открытой экономики, но при этом часть демократов считает, что надо вводить жесткие ограничения на разного рода экономическую деятельность, что может ударить по экономике, увеличить безработицу и недовольство населения.

Вторая внутриполитическая проблема, которая стоит перед Байденом, по словам Злобина, — это нелегальная миграция. Также необходимо будет решить вопросы перестройки партии, формирования команды, «разруливания» отношений с энергетическим бизнесом США и др.

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