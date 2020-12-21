«Он уже обещал в первые сто дней, а это традиционный рубеж для американских президентов, произвести не менее 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это очень амбициозный план. Сегодня ответственность за ситуацию на [Дональде] Трампе, после 20 января она будет на Байдене. Это будет главный фокус его команды на год», — отметил эксперт.
По его словам, речь идет не только о вакцинации, но и о грамотном управлении экономической и социальной ситуацией в стране. Так, Байден является сторонником открытой экономики, но при этом часть демократов считает, что надо вводить жесткие ограничения на разного рода экономическую деятельность, что может ударить по экономике, увеличить безработицу и недовольство населения.
Вторая внутриполитическая проблема, которая стоит перед Байденом, по словам Злобина, — это нелегальная миграция. Также необходимо будет решить вопросы перестройки партии, формирования команды, «разруливания» отношений с энергетическим бизнесом США и др.
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