Пока Украина не обретет самостоятельную политическую субъектность, она не сможет переломить в себе националистическую идеологию, которая подминает под себя любого президента. Об этом российский журналист Андрей Бабицкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт рассказал, из кого получаются «самые крутые националисты» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Пока заинтересованность в том, чтобы Украина представляла из себя "анти-Россию", сохраняется за пределами Украины, в общем, эта ситуация не изменится… Украина не обладает самостоятельной политической субъектностью. Она является орудием против России для США, и отчасти Брюссель использует украинское государство как обременение на российской границе», — отметил журналист.

Аналогичная идеологическая ситуация, по его мнению, происходит и в США, поэтому Бабицкий считает, что победивший на президентских выборах Джо Байден в этом смысле не сильно будет отличаться от своего предшественника. Он отметил, что, хотя Дональд Трамп хотел наладить отношения с Россией и не особо интересовался Украиной, глубинное государство продолжало поддерживать антироссийский курс Америки, и то же будет при Байдене.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.