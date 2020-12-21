По его словам, идеологический фундамент нынешней Украины, схожий с глубинным американским государством, способен «переломать хребет» любому правителю, поскольку форматирует любых политиков под националистическую идеологию, лежащую в основе политического курса страны.
«Пока заинтересованность в том, чтобы Украина представляла из себя "анти-Россию", сохраняется за пределами Украины, в общем, эта ситуация не изменится… Украина не обладает самостоятельной политической субъектностью. Она является орудием против России для США, и отчасти Брюссель использует украинское государство как обременение на российской границе», — отметил журналист.
Аналогичная идеологическая ситуация, по его мнению, происходит и в США, поэтому Бабицкий считает, что победивший на президентских выборах Джо Байден в этом смысле не сильно будет отличаться от своего предшественника. Он отметил, что, хотя Дональд Трамп хотел наладить отношения с Россией и не особо интересовался Украиной, глубинное государство продолжало поддерживать антироссийский курс Америки, и то же будет при Байдене.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.