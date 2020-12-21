Официальный Ереван допустил ошибки на всех этапах подготовки и ведения военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом директор Института Кавказа Александр Искандарян сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог рассказал о проблемах на новой границе Нагорного Карабаха © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Никол Пашинян в своем телеобращении возложил на себя ответственность за поражение на войне в Карабахе. Он заявил, что системные ошибки совершались на протяжении долгих лет.

«Власть всегда ответственна просто потому, что она власть. Были ошибки стратегического и тактического свойства, которые были связаны и с подготовкой к войне, и с закупкой вооружения, и строительства защитных сооружений, и собственно боевых действий», — заявил Искандарян.

Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.

После этого в Армении вспыхнули протесты оппозиции, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве и потребовали его отставки.

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